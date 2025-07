Emergenza cinghiali a Sinnai: in Consiglio comunale si chiedono interventi urgenti

La presenza sempre più massiccia di cinghiali nella pineta di Sinnai sta diventando un’emergenza che non può più essere ignorata. I consiglieri comunali di minoranza – Roberto Loi, Cosimo Lai, Paride Casula e Aurora Cappai del gruppo "Uniti per Sinnai", Aldo Lobina di "Sinnai Libera", e Walter Zucca e Roberta Simoni di Forza Italia – hanno formalmente richiesto l’inserimento del tema all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale, sollecitando un piano di contenimento immediato.

Una situazione fuori controllo

Secondo i consiglieri, nella pineta sono presenti almeno due mute di cinghiali, con una popolazione in costante crescita. «L’assenza di predatori naturali e un ambiente favorevole, uniti alla disponibilità di cibo – sia quello lasciato per i gatti randagi che quello fornito volontariamente dai cittadini – stanno aggravando il problema», sottolineano i firmatari della richiesta.

La semplice installazione di cartelli informativi, così come i controlli sporadici dei vigili urbani, non bastano più. «Serve un approccio strutturato, che coinvolga più attori e preveda soluzioni concrete», insistono i rappresentanti della minoranza.

Rischi per sicurezza e ambiente

La proliferazione dei cinghiali non rappresenta solo un pericolo per l’ecosistema della pineta, ma anche per la sicurezza dei cittadini. Gli animali, sempre più confidenti, potrebbero avvicinarsi alle aree abitate, aumentando il rischio di incidenti o danni.

«Chiediamo che l’Amministrazione affronti la questione con la massima urgenza – concludono i consiglieri –. È necessaria una discussione approfondita per valutare interventi efficaci, come recinzioni, piani di controllo della popolazione e campagne di sensibilizzazione per evitare l’alimentazione indiscriminata».

Cosa succederà ora?

La palla passa ora al Consiglio comunale, che dovrà valutare se e come inserire il tema nella prossima seduta. Intanto, i residenti attendono risposte, sperando che l’emergenza venga affrontata prima che sia troppo tardi.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie