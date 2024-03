Oristano

Tanti alberi morti o gravemente malati lungo le strade attorno a Oristano

Le foglie si seccano, la pianta deperisce lentamente fino alla morte. La chiamano comunemente piaga del leccio, ma fenomeni analoghi colpiscono anche sughera ed eucalipto. Guidando da Oristano verso Torre Grande è facile vedere piante morte ancora in piedi. Altri alberi malati, in condizioni più o meno gravi, si incrociano sulle strade verso Solanas, Cabras, Donigala, Riola, Nurachi.

Che cosa sta succedendo? Certe piante faticano ad adattarsi ai cambiamenti climatici, vanno in sofferenza e sono più vulnerabili agli attacchi dei parassiti. “Negli ultimi anni si sta assistendo a fenomeni di deperimento sempre più diffusi, con seccume delle chiome sino alla morte delle piante, a carico di diverse specie”, spiega Simona Pallanza, responsabile del Settore tecnico all’Ispettorato ripartimentale della Forestale di Oristano. “Tali fenomeni sono probabilmente dovuti in gran parte agli effetti dei cambiamenti climatici in atto: ripetuti e prolungati periodi di siccità hanno sostituito le piogge autunno-invernali, tanto utili alle piante. Cambiano anche i regimi di temperatura e di umidità dell’aria, con picchi di alte temperature sempre più prolungati in estate, accompagnati a valori di umidità elevati, e con gelate fuori stagione”.