Zerfaliu

Le ricerche proseguono anche durante la notte



Quattro giorni di ricerche non sono bastati per trovare la minima traccia di Concetta Raele, la pensionata scomparsa da Zerfaliu il 26 marzo. Le ricerche proseguono a ritmo incessante anche nelle ore notturne, grazie al rafforzamento delle attività: il terreno è battuto senza sosta dai Vigili del Fuoco, l’Arma dei Carabinieri, il Corpo Forestale, le Associazioni di volontariato della protezione Civile Regionale, la Compagnia carracellare di Ollastra.

Di fronte a questa mobilitazione, arriva un ringraziamento del prefetto di Oristano, Salvatore Angieri, a tutte le forze in campo. “Il prefetto ringrazia il comandante provinciale dei Vigili del fuoco, il comandante provinciale dei Carabinieri, il sindaco di Zerfaliu, la direttrice del Corpo forestale e tutte le associazioni per l’eccellente risposta in termini di prontezza e professionalità dedicata alla ricerca della signora Concetta Reale”, ha comunicato la Prefettura.