Con la consegna alla scrittrice Benedetta Tobagi del "Premio alla Coerenza "PerdasDiLibri" si è concluso a Perdasdefogu il festival 7Sere7Piazze7Libri, diretto da Giacomo Mameli, per la 16/a edizione - dedicata a Umberto Eco - con la frase "Non morirà il libro di lettura".
Rassegna segnata da numeri record, certificati
dalla responsabile social Alessia Corbeddu: oltre 22mila presenze
con le iniziative diffuse nell'isola e poco più di 122.000 contatti
totali su Facebook e Instagram tra visualizzazioni video in
diretta, storie, post e reel).
Il premio è stato consegnato dalla presidente
della Regione Alessandra Todde con Raffaele Sestu, presidente
regionale delle Pro Loco (quella di Perdasdefogu, diretta da
Vittorino Murgia, è l'unica in Italia a organizzare un festival
letterario).
La giuria - composta da Duilio Caocci, Piero
Carta e Annalisa Ciaramitaro - ha scritto tra l'altro: "Tobagi,
sostenuta da una solida formazione accademica e una forte
motivazione etica, ha raccontato in maniera profonda stagioni
importanti dell'Italia contemporanea. Col libro La resistenza delle
donne propone una ricca galleria di protagoniste che hanno
contribuito alla Resistenza, ciascuna con una propria identità
personale". Tobagi ha dialogato con Francesca Lai.
La serata finale, con le musiche di Chiara Effe
(ha esordito con Bella Ciao), è iniziata con la presentazione del
libro "Nata Democratica" di Nadia Urbinati della Columbia
University e di Luca Baldissara dell'Università di Bologna
intervistati dalla giornalista Manuela Arca. Molta importanza è
stata data al ruolo delle donne nella lotta partigiana. La
presidente Todde ha insistito sul ruolo della cultura e della
conoscenza "necessarie per risolvere i problemi sempre più
complessi di questo tormentato momento storico e politico".
Alla fine della serata sul palco sono saliti 12
giovani - tra gli 8 e i 19 anni - che hanno...