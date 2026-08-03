La scrittrice Benedetta Tobagi premiata al festival 7Sere7Piazze7Libri - Notizie

Con la consegna alla scrittrice Benedetta Tobagi del "Premio alla Coerenza "PerdasDiLibri" si è concluso a Perdasdefogu il festival 7Sere7Piazze7Libri, diretto da Giacomo Mameli, per la 16/a edizione - dedicata a Umberto Eco - con la frase "Non morirà il libro di lettura".Rassegna segnata da numeri record, certificati dalla responsabile social Alessia Corbeddu: oltre 22mila presenze con le iniziative diffuse nell'isola e poco più di 122.000 contatti totali su Facebook e Instagram tra visualizzazioni video in diretta, storie, post e reel).Il premio è stato consegnato dalla presidente della Regione Alessandra Todde con Raffaele Sestu, presidente regionale delle Pro Loco (quella di Perdasdefogu, diretta da Vittorino Murgia, è l'unica in Italia a organizzare un festival letterario).La giuria - composta da Duilio Caocci, Piero Carta e Annalisa Ciaramitaro - ha scritto tra l'altro: "Tobagi, sostenuta da una solida formazione accademica e una forte motivazione etica, ha raccontato in maniera profonda stagioni importanti dell'Italia contemporanea. Col libro La resistenza delle donne propone una ricca galleria di protagoniste che hanno contribuito alla Resistenza, ciascuna con una propria identità personale". Tobagi ha dialogato con Francesca Lai.La serata finale, con le musiche di Chiara Effe (ha esordito con Bella Ciao), è iniziata con la presentazione del libro "Nata Democratica" di Nadia Urbinati della Columbia University e di Luca Baldissara dell'Università di Bologna intervistati dalla giornalista Manuela Arca. Molta importanza è stata data al ruolo delle donne nella lotta partigiana. La presidente Todde ha insistito sul ruolo della cultura e della conoscenza "necessarie per risolvere i problemi sempre più complessi di questo tormentato momento storico e politico".Alla fine della serata sul palco sono saliti 12 giovani - tra gli 8 e i 19 anni - che hanno...

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