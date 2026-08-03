Tutto pronto per l'avvio della 28/a edizione del Festival dei Tacchi, rassegna di teatro contemporaneo e arti performative organizzata dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro diretta , tra i paesi di Jerzu e Ulassai. Tema di questa edizione, In corsa con il coraggio.
In programma da domani, 4 agosto a domenica 9,
gli spettacoli di alcuni tra i più importanti interpreti italiani
della prosa contemporanea: Giuliana Musso, Dario Vergassola, Paolo
Rossi, Giuseppe Cederna, Max Paiella, Daria Paoletta, Silvia
Montagnini e Roberto Mercadini.
Accanto ai nomi più conosciuti dal grande
pubblico, la direzione artistica, come ogni anno, punta anche su
interpreti meno celebri, ma dal profilo artistico di assoluto
rilievo: Luca Radaelli, Rossella Fava, diretta da Renato Sarti, e
Gimmi Basilotta. Non mancheranno poi le nuove produzioni del Cada
Die Teatro con Silvestro Ziccardi e il suo Pierino e il lupo in
collaborazione con il Conservatorio di musica di Cagliari;
Alessandro Lay con Sopra di noi le bombe e Giancarlo Biffi,
accompagnato da Moses Concas e Giorgio Del Rio, con Al cuore! Si
comincia domani, martedì 4 agosto, con una prima giornata
interamente allestita a Jerzu nel cortile del Liceo Scientifico
Armando Businco. Il primo appuntamento è fissato per le 19.15 con
Pierino e il lupo, una produzione Cada Die Teatro, realizzata in
collaborazione con il maestro Luigi Muscio del Conservatorio di
Musica di Cagliari.
Alle 21.30 la scena passa a Roberto Mercadini e
alla produzione Sillaba con Animali umani (un monologo su tutti
noi).
Ad arricchire l'apertura del festival è anche
l'avvio delle attività laboratoriali: per tutta la durata del
festival, la fascia mattutina tra le 9.30 e le 13.30 accoglie i
ragazzi delle comunità di Jerzu e Ulassai insieme al gruppo dei
Cuori di panna smontata...