Festival dei Tacchi al via, tra i protagonisti Paolo Rossi e Dario Vergassola - Notizie

Tutto pronto per l'avvio della 28/a edizione del Festival dei Tacchi, rassegna di teatro contemporaneo e arti performative organizzata dalla compagnia cagliaritana Cada Die Teatro diretta , tra i paesi di Jerzu e Ulassai. Tema di questa edizione, In corsa con il coraggio.In programma da domani, 4 agosto a domenica 9, gli spettacoli di alcuni tra i più importanti interpreti italiani della prosa contemporanea: Giuliana Musso, Dario Vergassola, Paolo Rossi, Giuseppe Cederna, Max Paiella, Daria Paoletta, Silvia Montagnini e Roberto Mercadini.Accanto ai nomi più conosciuti dal grande pubblico, la direzione artistica, come ogni anno, punta anche su interpreti meno celebri, ma dal profilo artistico di assoluto rilievo: Luca Radaelli, Rossella Fava, diretta da Renato Sarti, e Gimmi Basilotta. Non mancheranno poi le nuove produzioni del Cada Die Teatro con Silvestro Ziccardi e il suo Pierino e il lupo in collaborazione con il Conservatorio di musica di Cagliari; Alessandro Lay con Sopra di noi le bombe e Giancarlo Biffi, accompagnato da Moses Concas e Giorgio Del Rio, con Al cuore! Si comincia domani, martedì 4 agosto, con una prima giornata interamente allestita a Jerzu nel cortile del Liceo Scientifico Armando Businco. Il primo appuntamento è fissato per le 19.15 con Pierino e il lupo, una produzione Cada Die Teatro, realizzata in collaborazione con il maestro Luigi Muscio del Conservatorio di Musica di Cagliari.Alle 21.30 la scena passa a Roberto Mercadini e alla produzione Sillaba con Animali umani (un monologo su tutti noi).Ad arricchire l'apertura del festival è anche l'avvio delle attività laboratoriali: per tutta la durata del festival, la fascia mattutina tra le 9.30 e le 13.30 accoglie i ragazzi delle comunità di Jerzu e Ulassai insieme al gruppo dei Cuori di panna smontata...

Leggi tutto su Ansa Sardegna