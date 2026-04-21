"Le emergenze nel mondo dell'infanzia sono specifiche nel
territorio sardo e riguardano la necessità di rafforzare in modo
deciso tutta l'assistenza sanitaria, dalla clinica di
neuropsichiatria in giù ai servizi territoriali. Servizi che
richiedono necessariamente una specifica attenzione per i minori.
Va ripensata la condizione esistenziale del minore, la sua
posizione all'interno della società, vanno ripristinati gli
equilibri tra adulti e ragazzi".
Con queste parole la nuova Garante per
l'infanzia e l'adolescenza della Regione Sardegna, Anna Cau, si è
presentata ai giornalisti.
Fresca di nomina da parte del presidente del
Consiglio regionale Piero Comandini, lo scorso 2 aprile, porta nel
suo ruolo la lunga esperienza alla Procura per i minori di
Cagliari.
Magistrata dal 1984, ha iniziato la carriera
come pretore a Sanluri (1985-1989), per poi diventare sostituto
procuratore alla Procura di Cagliari dal 1989 al 1995. Tra il 1996
e il 2002 ha ricoperto il ruolo di giudice, prima penale e poi
civile, al Tribunale di Cagliari. Dal 2002 al giugno 2015 è stata
sostituto procuratore alla Procura Minorile di Cagliari, ufficio
che ha poi guidato come procuratore della Repubblica dal 2015 fino
alle dimissioni, il 10 giugno 2025.
"Nello svolgimento del mio lavoro ho sempre
agito con l'idea della necessità costituzionale del rispetto delle
persone e delle istituzioni - ha sottolineato - e,
conseguentemente, del mio dovere, in qualità di pubblico
funzionario, di esercitare le mie competenze in modo da garantire
lo scopo dell'intervento. Ho svolto la mia attività praticando le
necessarie capacità di ascolto, il rispetto dei diversi ruoli, la
disponibilità alla collaborazione interistituzionale", è il suo
obiettivo nel nuovo incarico. La Garante ha già avviato le
interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti nell'universo
minorile: "È un ascolto e un confronto assolutamente necessario,
perché...
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