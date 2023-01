La mostra fotografica dei Giganti di Mont’e Prama arriva a Napoli insieme alla Dinamo Sassari

Napoli Ieri l’inaugurazione dell’esposizione al Museo Archeologico Nazionale Napoli accoglie di nuovo i Giganti di Mont’e Prama. È stata inaugurata ieri al Museo Archeologico Nazionale la mostra fotografica dedicata alle statue del Sinis e alla loro straordinaria scoperta. Dopo il successo della scorsa estate di “Sardegna Isola Megalitica”, l’esposizione che aveva visto protagonista proprio uno dei Giganti, ora un nuovo appuntamento con l’archeologia sarda nella città partenopea. La Fondazione Mont’e Prama arriva al Mann questa volta in compagnia della Dinamo Sassari, per la prima tappa italiana della campagna di comunicazione che vede le due società impegnate assieme per promuovere i tesori di Cabras e della Sardegna. Le prime tre iniziative si erano svolte in occasione delle trasferte del club sassarese in Champions League, a Salonicco, Digione e Malaga. Ora l’arrivo a Napoli, dove la Dinamo incontra oggi la squadra locale nella gara della massima serie italiana di basket. L’inaugurazione della mostra ha visto l’intervento del direttore del Mann Paolo Giulierini. “La collaborazione tra il Mann e la Fondazione Mont’e Prama”, ha dichiarato, “continua, dopo la bella mostra dedicata alle civiltà nuragiche della scorsa estate, con una rassegna fotografica e divulgativa che incentra l’attenzione sui Giganti, presto oggetto di un’importante musealizzazione. Il rapporto non si limita alla dimensione artistica dei Giganti, ma anche alla possibilità di un’ulteriore collaborazione scientifica tra il nostro Museo e la Fondazione che tanto sta facendo per l’immagine della Sardegna”. Dopo di lui, Anthony Muroni, presidente della Fondazione Mont’e Prama. “Non possiamo che apprezzare la grande attenzione che un’istituzione come il Mann di Napoli stia riservando ai nostri tesori”, ha commentato Muroni, “siamo orgogliosi di poter continuare questa importante collaborazione. Proseguiamo con le azioni di promozione e divulgazione del patrimonio archeologico sardo, ci auguriamo che nelle tappe italiane della campagna comune con la Dinamo si possa avere lo stesso successo ottenuto in quelle europee, l’ottima accoglienza di Napoli ci fa ben sperare per il futuro”.

La mostra al Mann di Napoli - Foto Ufficio Stampa Fondazione Mont'e Prama

La direttrice della Fondazione Mont'e Prama Nadia Canu ha tenuto una conferenza dal titolo "Sardegna, l'isola dalle vene d'argento". "Veicolare con l'immagine iconica dei guerrieri di Mont'e Prama la conoscenza dell'immenso patrimonio archeologico della Sardegna", ha detto Canu, "è una delle missioni fondamentali della Fondazione. Farlo al Mann di Napoli, uno dei più prestigiosi musei nazionali, è entusiasmante". Soddisfazione anche da parte dell'amministratore delegato dei biancoblù Francesco Sardara. "Siamo onorati di essere ospiti del Museo Archeologico Nazionale", ha detto Sardara, "la Dinamo crede fermamente nella diffusione della cultura attraverso lo sport e poter essere ambasciatori dei Giganti di Mont'e Prama e della Sardegna, grazie allo splendido lavoro della Fondazione Mont'e Prama, ci riempie di orgoglio. Napoli", ha concluso l'ad della Dinamo, "è la prima città italiana che ci ospita dopo Francia, Grecia e Spagna. Siamo grati sia per l'accoglienza in una delle eccellenze della cultura italiana che per l'entusiasta risposta del pubblico alla mostra fotografica sui Giganti". Per la Dinamo è intervenuto anche il cmo Marsilio Balzano. L'archeologa della Cooperativa Penisola del Sinis, Nicoletta Camedda, ha presentato la mostra agli ospiti e ai visitatori del Mann. Domenica, 22 gennaio 2023

