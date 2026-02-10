Usa, rapimento della madre di una conduttrice Nbc: caccia al sospetto, Fbi diffonde la foto
L'Fbi ha reso pubbliche quattro immagini di una persona sospetta per la scomparsa di Nancy Guthrie, 84enne madre della giornalista di Nbc News Savannah Guthrie. Le foto in bianco e nero, risalenti alla mattina della sparizione, mostrano un individuo incappucciato, con guanti e zaino, apparentemente armato, davanti alla casa della donna a Tucson, in Arizona, mentre sembra manomettere la telecamera di sicurezza fuori dalla porta dell'abitazione. Il direttore dell'Fbi Kash Patel ha spiegato che le immagini sono state recuperate da dati residui dei sistemi e rappresentano i primi elementi visivi su un possibile soggetto coinvolto nel caso.
La scomparsa è stata denunciata il 1° febbraio, dopo che la donna non si era collegata a una funzione religiosa online. Nancy Guthrie era stata vista l’ultima volta la sera precedente, dopo una cena a casa della figlia. L’indagine, guidata dallo sceriffo della contea di Pima con il supporto delle autorità federali, è stata successivamente qualificata come inchiesta penale.
Alcuni media hanno riferito di aver ricevuto una richiesta di riscatto in bitcoin, che però non è stata confermata dalle autorità. La famiglia ha lanciato un appello pubblico: in un video, Savannah Guthrie ha detto di credere che la madre sia "ancora là fuori" e ha chiesto l’aiuto di tutti per ritrovarla. Le autorità, per ora, non hanno annunciato briefing e invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti.
Leggi Tutte le Notizie di oggi in Sardegna
Sarda News - Notizie in Sardegna
Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.
Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it