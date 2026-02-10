Atp Finals a Mediaset, c'è l'accordo sui diritti tv
Mediaset ha raggiunto un'intesa per l'acquisizione dei diritti televisivi 'free to air' delle Nitto Atp Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro. Lo comunica la stessa Mediaset in una nota.
L'accordo, si legge nella nota, porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale.
Quest’anno le Nitto Atp Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino. La scorsa edizione è stata vinta da Jannik Sinner, che ha superato in finale Carlos Alcaraz. Con questo accordo, conclude la nota, Mediaset ancora una volta offre gratuitamente un evento sportivo di grande prestigio ai telespettatori italiani.
Mediaset batte dunque la Rai che deteneva i diritti in chiaro fino al 2025, grazie ad una offerta maggiore, in linea con l'apprezzamento che il tennis ha conosciuto nel nostro Paese negli ultimi anni, grazie all'effetto Sinner. L'intero torneo continuerà ad essere trasmesso in Italia da Sky, mentre il pacchetto dei diritti in chiaro permette la possibilità di trasmettere una gara al giorno.
