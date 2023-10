Influenza, al via la campagna vaccinale in Sardegna - Notizie

Prende il via la campagna antinfluenzale in Sardegna. L'obiettivo è quello di migliorare le coperture vaccinali raggiunte durante la passata stagione autunnale. Sono ancora molti, troppi, gli anziani in Sardegna che non si vaccinano: nella scorsa stagione, solo il...

Fonte: Ansa Sardegna