Incidente mortale alle porte di Thiesi, addio a Francesco Pintore

Francesco Pintore è rimasto vittima di un incidente mortale verificatosi questo pomeriggio intorno alle 15 sulla strada statale 131 bis, all’ingresso di Thiesi. Il giovane di 22 anni, originario di Borutta, ha perso la vita in seguito al violento impatto. Secondo le prime ricostruzioni, Francesco Pintore avrebbe perso il controllo della sua Lancia Ypsilon, finendo fuori strada e schiantandosi contro il muro di una concessionaria auto. L’intervento tempestivo dei soccorsi, che ha visto la mobilitazione dei vigili del fuoco del comando provinciale di Sassari, un’ambulanza 118-Areus medicalizzata, l’elisoccorso e i carabinieri, non è stato sufficiente a salvare la vita del giovane. Nonostante gli sforzi profusi, per Francesco non c’è stato nulla da fare. Francesco Pintore era molto conosciuto nel Meilogu. Grande tifoso del Milan, aveva coltivato numerose amicizie a Thiesi, dove aveva frequentato le scuole medie, e a Sassari, dove si era diplomato al liceo scientifico Spano nel 2020. Era profondamente legato alle tradizioni del suo paese, indossando con orgoglio l’abito tradizionale di Borutta. Il prossimo 15 novembre avrebbe

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie