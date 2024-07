Tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale: arrestato

Nella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Cagliari hanno arrestato un uomo di 36 anni, residente in città, per il presunto reato di tentato furto aggravato su un’attività commerciale e resistenza a pubblico ufficiale. Tutto è cominciato intorno alle 3 quando è giunta una segnalazione di un tentativo di furto presso un negozio situato in piazza Ichnusa. L’individuo avrebbe infranto la vetrina del locale e si sarebbe allontanato in direzione di via Nuoro. Gli agenti della Volante, intervenuti tempestivamente, hanno individuato l’uomo a breve distanza dal luogo del presunto crimine. Alla vista degli agenti, il sospettato ha cercato di fuggire rifugiandosi in un vano condominiale nelle vicinanze. Dopo un breve inseguimento, è stato raggiunto e bloccato, ma ha opposto una vigorosa resistenza agli operatori. Successivamente, è stato effettuato un controllo accurato presso l’attività commerciale danneggiata, in presenza del responsabile, confermando che era stata danneggiata solo la vetrina principale. Il 36enne è stato quindi condotto agli uffici della Questura dove, dopo le formalità

