Arborea, il bug informatico non ferma Francesco Gabbani

Malgrado un bug informatico globale che ha causato ritardi e cancellazioni in numerosi aeroporti, Francesco Gabbani non ha voluto rinunciare al concerto in programma ad Arborea. Determinato a raggiungere la Sardegna, il cantautore toscano ha adottato una soluzione alternativa che gli ha permesso di mantenere l’impegno con i suoi fan. Giovedì scorso, quando ha scoperto che il volo per Milano era stato cancellato, Gabbani non si è arreso. Così ha deciso di imbarcarsi su un monoelica partito da Collegno, alle porte di Torino, che è atterrato a Olbia dopo un volo di due ore e mezza. Il concerto, dunque, si è svolto come previsto e ha riscosso grande successo tra i numerosi fan presenti, che hanno accolto con entusiasmo il due volte vincitore di Sanremo. Gabbani ha raccontato l’episodio sui suoi social media, prima di esibirsi nuovamente il venerdì sera a Iglesias. “Dopo varie peripezie e un vero e proprio viaggio della speranza – ha scritto – ieri siamo atterrati in Sardegna sani e salvi e abbiamo fatto un

