Incidente mortale a Mogoro, chi era la vittima e cosa è successo

Giulia Erdas, 40 anni di Morgongiori, è morta ieri sera in un tragico incidente sulla salita della strada statale 131, che da Mogoro conduce a Sardara. Viaggiava sola a bordo di una Ford C Max, che ha sbandato e ha impattato contro le barriere laterali della strada. Non ci sono testimoni diretti dell’accaduto, ma da una prima ricostruzione sembra che non ci siano stati ostacoli improvvisi sulla strada. I soccorsi sono stati tempestivi, ma purtroppo per Giulia non c’è stato nulla da fare. Dopo circa un’ora di tentativi, il suo cuore non si è mai ripreso. A quel punto il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Intorno alle 21 di ieri sera, i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano sono intervenuti sul luogo dell’incidente, collaborando con il personale del 118 Areus per mettere in sicurezza l’area. In più, gli agenti della polizia stradale sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente e indagare sul fatto che l’auto guidata dalla donna non le apparteneva.

