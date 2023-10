Incentivi per i medici che coprono i turni scoperti nel carcere di Massama

Oristano

Progetto straordinario dell’Asl 5. Nel pomeriggio firmato l’accordo con i sindacati

Un progetto straordinario per rispondere al fabbisogno di medici di medicina penitenziaria nel carcere oristanese di Massama. È la soluzione messa in campo dalla direzione generale della Asl 5 di Oristano, che questo pomeriggio ha ricevuto anche il parere favorevole dei sindacati. Previsti incentivi per i medici già operanti nel carcere per coprire i turni rimasti scoperti a causa della carenza di medici nello stesso istituto penitenziario.

“Siamo soddisfatti”, ha esordito il direttore generale della Asl 5 Angelo Maria Serusi, “riusciremo così a garantire il servizio sanitario nel carcere di Oristano con una condizione di maggiore sicurezza sanitaria dei detenuti, ospiti nella struttura penitenziaria”.

L’obiettivo del progetto straordinario di assistenza penitenziaria della Asl di Oristano ha come finalità la copertura dei turni dei medici nelle 24 ore nel carcere di Massama. Il progetto pilota prevede incentivi economici per i medici, che già lavorano nella casa di reclusione di Oristano e che si metteranno a disposizione per coprire i turni rimasti scoperti.

“La Asl 5 di Oristano richiederà comunque ad ARES Sardegna la pubblicazione di ulteriori bandi per il reclutamento di medici di medicina penitenziaria, con l’auspicio che questo progetto pilota motivi anche nuovi medici a mettersi a disposizione per prestare servizio nel carcere di Massama”, ha spiegato ancora Serusi.

Proprio questo pomeriggio nella sede della Asl 5, in via Carducci, la direzione generale ha sottoscritto un Accordo Attuativo Aziendale con i sindacati, che hanno accolto favorevolmente il progetto pilota. Erano presenti per la Fimmg Fabrizio Atzei e Peppino Canu, per il Smi Ornella Flore e per la Cisl Medici Antonella Meloni. Per la direzione generale della Asl 5 il direttore generale, il dottor Angelo Maria Serusi, il direttore sanitario, il dottor Antonio Maria Pinna, il direttore amministrativo, la dottoressa Maria Rosalba Muscas, il direttore del distretto sanitario di Oristano, il dottor Peppinetto Figus.

