Cronaca Un uomo arrestato dalla polizia

Cagliari

Quando la polizia lo ha perquisito, in casa, aveva addosso sette dosi di eroina e cinque di cocaina. Così è scattato l’arresto in flagranza per un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine.

Da tempo gli investigatori della sezione Falchi della Squadra Mobile controllavano quell’appartamento, nel quartiere Cep di Cagliari. E quando l’hanno perquisito, hanno scoperto che il campanello era in grado di emettere un suono particolare, che secondo gli investigatori permetteva a chi voleva acquistare droga di farsi riconoscere.

Nell’abitazione la polizia ha trovato e sequestrato anche 1.480 euro. L’arrestato dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Per l’uomo sono scattati i domiciliari, poi nell’udienza di convalida il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Giovedì, 28 marzo