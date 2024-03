Oristano

Le rassicurazioni dei vertici Asl ai genitori dei bimbi senza assistenza, che si sono rivolti anche al Prefetto

Potrebbero essere attivati gli ambulatori Ascot anche per sopperire alla carenza di pediatri di libera scelta in provincia di Oristano. È quanto è stato annunciato alla delegazione di mamme e papà, riunite nel gruppo gruppo Facebook “Sos pediatri Oristano e Provincia 2024”, che questa mattina è stato ricevuto dalla direzione dell’Asl di Oristano, alla quale ha consegnato un dossier con le testimonianze di estremo disagio ed emergenza, in particolare riferite ai bambini affetti da gravi patologie, privi dell’assistenza di un medico pediatra.

“Sul versante del territorio, nella zona di Mogoro, siamo riusciti a convincere un collega: un medico strutturato, che in questa fase di criticità, ha dato la propria disponibilità a un ulteriore plus-orario per svolgere attività di pediatria di libera scelta”, ha fatto sapere il direttore generale della Asl Angelo Maria Serusi, che insieme al direttore socio-sanitario dell’azienda sanitaria oristanese, Alessandro Baccoli, e alla direttrice struttura semplice dipartimentale “Integrazione ospedale territorio”, Marilena Muggianu, ha ricevuto i genitori. “Stiamo tentando di realizzare questo tipo di attività anche a Oristano, ma nel frattempo non siamo rimasti con le mani in mano”.