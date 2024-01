Uta

Operazione dei carabinieri

Due giovani marocchini di 21 e 25 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Uta con l’accusa di detenzione illecita di armi da fuoco, concorso in detenzione abusiva di armi e ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Fermato per un controllo per le vie del centro abitato, uno dei due giovani – disoccupato e già noto alle forze dell’ordine – è stato trovato in possesso di due grammi di hashish e mezzo grammo di marijuana.

Per questa ragione è quindi scattata la perquisizione domiciliare. A casa del giovane era presente anche il coinquilino, un connazionale di 25 anni, che ai militari ha detto di lavorare come agricoltore.

All’interno della piccola abitazione sono spuntati fuori una pistola clandestina Beretta, calibro 9×21, con matricola limata e completa di un caricatore con 13 proiettili, e inoltre 136 grammi di marijuana e 11 di hashish. È stato trovato anche un bilancino di precisione.

Sull’arma da fuoco lavoreranno i carabinieri del Ris di Cagliari, per verificare se abbia sparato in occasione di qualche episodio criminoso.

In attesa del processo, i giovani marocchini sono finiti nel carcere di Uta.

Venerdì, 5 gennaio 2024