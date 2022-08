Imprese in aiuto dei lavoratori: lo psicologo entra in azienda e diventa benefit

Le imprese sono di fronte a una nuova sfida: introdurre la figura dello psicoterapeuta nei contesti aziendali. A rivelarlo è Serenis.it, la piattaforma online di psicoterapia che mette le persone in contatto con lo psicologo più adeguato alle loro necessità, che, da inizio anno ad oggi, complice anche il recente arrivo del bonus Psicologo, ha riscontrato un importante incremento di richieste di inserimento del terapeuta tra i benefit aziendali provenienti da PMI e grandi realtà industriali.

I dati raccolti da Serenis (www.serenis.it) sui suoi utenti parlano chiaro: il posto di lavoro pesa sul benessere mentale delle persone nel 20% dei casi, più di fobie o panico (15%), eventi traumatici (13%) e problemi di insonnia (6%) o di natura sessuale (5%). Solo le preoccupazioni legate alle scelte da prendere (23%) superano i problemi di lavoro: ciò rende palese quanto sia effettivamente necessario introdurre uno psicologo tra i benefit del piano di welfare aziendale.

Serenis, terapeuta essenziale in azienda

Come fa capire Silvia Wang, co-founder della piattaforma, la presenza di uno psicoterapeuta in contesti aziendali è ormai essenziale, in quanto “interviene relazioni tra colleghi, sulla disconnessione dovuta al lavoro da remoto, sull’incertezza riconducibile agli scenari macroeconomici in continuo mutamento e, in generale, sugli effetti che i cambiamenti organizzativi possono avere sul benessere mentale dei collaboratori”.

In tal senso, alcune realtà aziendali già stanno investendo sul benessere mentale dei propri dipendenti. Lo ha fatto Serenis, ad esempio, che ha reso gratuita la piattaforma per i propri collaboratori. Lo stesso è avvenuto in Velasca e TantoSvago, due imprese che hanno attivato una convenzione con la piattaforma online di psicoterapia per arricchire il loro piano di welfare di questo nuovo benefit.