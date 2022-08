Estate 2022 da record: oltre 2,1 milioni di turisti in Sardegna

Dopo oltre due anni di pandemia, nei quali è stato quasi impossibile viaggiare a causa delle restrizioni previste dalle normative, anche il settore del turismo sembra essersi ripreso grazie ad una crescita costante di arrivi. In particolare, la Sardegna si è dimostrata ancora una volta la migliore regione italiana per il turismo, oltre che una vera e propria calamita per i viaggiatori di tutto il mondo.

Durante l’estate del 2019, quindi prima che iniziasse l’emergenza covid, vennero registrati circa 10 milioni di turisti. Quest’anno invece ne sono stati stimati oltre 12 milioni, con un incremento di arrivi totali del 15%. Finalmente è ritornata la voglia di viaggiare e godersi le vacanze dopo lunghi mesi di attività lavorativa o studio.

Dati sui turisti dell’estate 2022

La Sardegna sembra essere stata una delle mete più ambite non solo dagli italiani, ma anche da turisti provenienti dall’estero. Si stima che il 70% di essi abbia prenotato da paesi come Francia, Spagna, Svizzera e Regno Unito. In generale, è stata una delle destinazioni preferite nel continente europeo, mancano però turisti provenienti da paesi dell’est, come la Russia. Il restante 30% di prenotazioni proviene da famiglie italiane, le quali hanno saputo riconoscere il patrimonio e la bellezza di questa regione.

Ci sono stati numeri da record per i mezzi di trasporto: a partire dal mese di giugno è stato registrato un aumento di arrivi del 54% nei porti e del 95% negli aeroporti. Inoltre, circa il 98% dei ristoranti ed alberghi ha esaurito le prenotazioni. Purtroppo coloro che speravano di trovare un’offerta last-minute non hanno avuto molta fortuna, poiché attualmente è difficile trovare un posto che non sia prenotato.

L’anno prossimo ci si aspetta un altro notevole aumento di turisti sull’isola. Quindi, se hai intenzione di passare le tue prossime vacanze in Sardegna dovresti prenotare almeno qualche mese prima della partenza, altrimenti rischi di non trovare una prenotazioni disponibile o che gli alberghi vadano in overbooking.

Le migliori 3 attività da svolgere durante le vacanze in Sardegna.

La Sardegna si estende per oltre 24.000 chilometri quadrati, e certamente non è possibile visitarla tutta in pochi giorni. A meno che tu non abbia deciso di soggiornare qualche settimana per visitare l’intera isola, prima di partire dovresti assolutamente selezionare alcune attività da fare. Eccone alcune che potrebbero interessarti.

Visitare città o luoghi naturali

Nell’isola ci sono moltissime città da visitare adatte ai turisti. Se sei più vicino alla zona sud, allora devi assolutamente passare per Cagliari, il capoluogo della regione. Al contrario, se risiedi nella parte settentrionale puoi raggiungere facilmente città come Olbia o Alghero. Invece poco più a nord di queste due città, puoi trovare la celebre frazione di Porto Cervo, rinominata per il suo lusso.

Non mancano di certo luoghi immersi nella natura. Recentemente c’è stato un boom di visite nella piscina naturale dell’Ussassai, la quale merita di essere visitata almeno una volta nella vita. Nelle zone circostanti puoi anche ammirare la bellezza del Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu.

Rilassarsi sotto l’ombrellone o in casa

Andare in vacanza non significa solo viaggiare tra tutte le città per scoprire nuovi luoghi meravigliosi, ma anche godersi i piccoli momenti di tranquillità. Rilassarsi è del tutto gratuito e può essere fatto ovunque, sotto l’ombrellone in spiaggia oppure seduti sul divano in casa. I migliori metodi per eliminare lo stress e passare il tempo sono ascoltare musica oppure leggere un libro.

Anche iniziare delle attività online potrebbe risultare produttivo, ma allo stesso tempo per nulla stressante. Ad esempio, giocare in un casinò online può sembrare faticoso, quando in realtà è un’attività perfetta per divertirsi soprattutto in compagnia. Se hai intenzione di giocare, utilizza soltanto i casinò online più sicuri e affidabili, così da non correre nessun rischio.

Visitare le spiagge o le grotte

La Sardegna vanta di avere alcune delle spiagge più belle d’Italia, seconde soltanto alla Puglia e Liguria. Con l’eccessivo caldo di questo periodo, non c’è cosa migliore di farsi un bagno rinfrescante al mare. Se invece non adori particolarmente la sabbia e preferisci un’attività alternativa, puoi visitare alcune delle grotte presenti sull’isola. Ecco alcuni luoghi che potrebbero piacerti: