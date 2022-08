Apecoin ha deciso di finanziare un giornale su BAYC

Apecoin ed il giornale su BAYC

Quindi registriamo un altro passo in avanti per l’ecosistema che gira attorno a Bored Ape Yacht Club. Si tratta di una popolare serie NFT che presto sbarcherà anche nel suo metaverso.

Ma la notizia più interessante è che il token nativo del famoso progetto, ossia APE, sarà utilizzato per finanziare un sito di notizie operativo ben 24 ore su 24.

Sarà sicuramente un nuovo supporto all’ecosistema con l’intento di migliorare la portata del progetto e sviluppare anche un po’ di tradizione intorno ad esso.

Nasce il giornale ufficiale di BAYC

Nasce il giornale ufficiale del mondo che riguarda BAYC e sarà finanziato direttamente da APE. Quindi se credi nel futuro di questo comparto questa è assolutamente una buona notizia. Se segui le evoluzioni di BAYC sarai contento di sapere che nasce la Bored Ape Gazette. Si tratta di un sito internet attivo 24 ore su 24 che si occuperà principalmente di Otherside, ma anche di BAYC, BAKC e MAYC, cioè tutti i componenti essenziali e forti dell’ecosistema.

Il primo giornale online sarà dedicato a BAYC

Sarà quindi una specie di giornale finanziario, riporterà infatti i prezzi di APE nelle sue ultime transazioni e quelli degli Otherdeed. Questi sono gli appezzamenti virtuali di terreno che comporranno il futuro metaverso legato a questo progetto.

Questo sito costerà la bellezza di 150.000 dollari americani in gestione all’anno. Sarà finanziato direttamente in Apecoin. Questo passaggio è stato ritenuto fondamentale da molti che hanno il diritto di voto dovuto al fatto di possedere i token APE.

Proposta quindi passata alle votazioni e nuova Gazette che diventerà una specie di giornale locale. In questa Gazzetta sarà anche possibile seguire le nuove proposte sulle quali si potrà votare.

Come dicevamo, anche questo è un ottimo segnale per l’ecosistema che prosegue nello sviluppo anche grazie alla partecipazione di terzi. Questo processo è destinato sempre di più ad una decentralizzazione anche per quanto riguarda la partecipazione.

Si tratta indubbiamente di un ecosistema che, nonostante possa portare alcuni ad avere un sentimento di ostilità, continua ad essere uno dei migliori e più rappresentativi per quanto riguarda l’area dell’arte digitale NFT. Ovviamente il suo successo è palese e sono anche in molti a volerlo emulare.

Apecoin nel frattempo prova anche a rilanciarsi. È normale che tutte queste notizie non abbiano una ripercussione immediata, ma dobbiamo comunque aspettarci dei bei segnali nel periodo medio lungo. Rimaniamo dunque con gli occhi aperti su questo ecosistema che può regalarci belle soddisfazioni.