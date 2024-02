San Vito

Indagini dei carabinieri e una denuncia



Rispondendo a un falso sms che sembrava arrivare dalla sua banca, aveva comunicato i dati di accesso al conto online e si era vista sottrarre quasi 1.200 euro.

I carabinieri hanno identificato come responsabile un uomo di 35 anni di Torre Annunziata, residente a Napoli, già noto per le forze dell’ordine: è stato denunciato per truffa, indebito utilizzo, falsificazione di strumenti di pagamento e autoriciclaggio.

A rivolgersi ai militari era stata la vittima del raggiro, una commerciante di 35 anni di San Vito.

Nelle indagini sono stati seguiti gli spostamenti del denaro: 990 euro erano stati trasferiti tramite il circuito Western Union e poi ritirati personalmente dal denunciato, presso un’agenzia di Pompei.

Mercoledì, 14 febbraio 2024