Marmilla

Maschere, giochi e allegria a Curcuris, Albagiara e Nureci

Ultime giornate di goliardia e divertimento in tre paesi del Consorzio Due Giare per l’edizione 2024 del Carnevale.

Dopo l’appuntamento di ieri a Sini, con il Carnevale Sinese, il carnevale si sposta a Curcuris: sabato 17 febbraio, alle 15.30, nei locali di casa Pilloni l’associazione turistica Pro loco, col sostegno dell’amministrazione comunale, invita tutta la comunità e i visitatori a una serata in maschera, con pentolaccia per i bambini e zeppole calde per tutti.

Sempre sabato, ma ad Albagiara, dalle 16 in poi nella palestra comunale, festa insieme alla Pro loco: animazione e pentolaccia per i più piccoli ma anche zippolata e ballo sardo per tutti.

Anche a Nureci c’è aria di carnevale: sabato 17 febbraio appuntamento nel salone parrocchiale con la pentolaccia proposta dalla Pro loco. Saranno i bambini, alle 17, i primi a rompere le pentole, poi per loro una lauta merenda a base di fatti fritti.

Dalle 18 in poi, invece, festa in maschera per tutti con animazione, musica, patatine fritte, frittelle e bibite. Seguiranno anche le premiazioni per la maschera più bella, più brutta e più simpatica.

Mercoledì, 14 febbraio 2024