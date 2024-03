Oristano

A due giorni dal voto, la Giunta Solinas aveva approvato l’elenco dei progetti finanziabili con le risorse Fsc

Soldi virtuali a pioggia dalla Regione, a 48 ore dalle elezioni. In un folto elenco di proposte progettuali finanziabili, ci sono anche gli interventi prioritari legati alla Trasversale sarda (il tracciato stradale che dovrebbe collegare Oristano e Tortolì), le opere di difesa idraulica a Bosa, e poi il percorso ciclo-pedonale Bosa Marina-Turas-Magomadas, il recupero della peschiera Pontis a Cabras, fino ai fondi per la ricostruzione del mercato civico di via Mazzini, a Oristano, chiuso dal 2016.

La delibera della Giunta regionale approvata il 23 febbraio spiega chiaramente che le proposte progettuali potranno essere oggetto di assegnazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, in caso di esito positivo dell’istruttoria. C’è ancora molto da fare, insomma. A livello regionale si tratta di un piano da 2,4 miliardi di euro, di cui oltre 2,3 miliardi coperti con gli stanziamenti Fsc.

Nei giorni scorsi questa e altre delibere sono state duramente criticate dalla nuova presidente della Regione, Alessandra Todde. La leader del campo largo a guida Movimento 5 Stelle-Partito Democratico ha più volte richiamato il presidente in carica