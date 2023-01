Il ghiaccio avvolge le ali, voli in ritardo e grossi disagi all’aeroporto di Elmas

Ali ricoperte, avvolte dal ghiaccio. Succede agli aerei già pronti, sulla pista dell’aeroporto di Elmas, a partire per ragginfere le principali città italiane. Un lunedì mattina di passione per tantissimi passeggeri, costretti ad attendere prima di potersi imbarcare e, soprattutto, partire. Tra le sei e le 8 sono stati numerosi i voli fatti slittare per l’emergenza ghiaccio. Tra i testimoni del fatto c’è anche il deputato sardo di Fratelli d’Italia Salvatore Deidda.

“Per il secondo giorno consecutivo gli aerei partono in ritardo, a causa del ghiaccio sulle ali. Chiacchierando si dice che nell’Aeroporto di Cagliari non utilizzano i sistemi per scongelare le ali, come accade in altri aeroporti, perché siamo un’isola e non ci troviamo in un aeroporto del nord. Quindi dobbiamo aspettare che esca il sole. Spero non sia vero”, scrive Deidda su Facebook. “Troverei veramente imbarazzante questa condizione visto che ci sono persone che stanno perdendo appuntamenti di lavoro e coincidenze”.