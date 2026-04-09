Il Ctm lancia bus a chiamata per le zone costiere di Quartu e Quartucciu - Notizie

Dal 13 aprile gli abitanti delle zone periferiche costiere di Quartu Sant'Elena e Quartucciu potranno prenotare il bus Embracer del Ctm che li preleverà a domicilio per raggiungere la fermata più vicina delle linee PF, PQ, 1Q e 2L. Il servizio a chiamata, sollecitato da tempo dai Comuni e rivolto a un bacino potenziale di circa 21.000 residenti, potrà essere richiesto il giorno prima per quello successivo tramite il numero verde 800 259 745, lo stesso call center di Amico Bus, o tramite un app dedicata. Basterà dotarsi di un biglietto da 90 minuti (costo 1,30) valido sia per il servizio a domicilio sia per il viaggio sui mezzi di linea.La navetta, però, potrà raggiungere solo strade pubbliche e asfaltate."Siamo l'unica città italiana a testare un modello simile", evidenzia Silvano Angius, direttore del Tpl del Ctm. L'azienda ha finanziato il progetto con 75.000 euro, fronte di un investimento complessivo di oltre 235.000 euro, per l'80% coperti da fondi europei del programma Interregg. Le aree interessate sono Margine Rosso, Bellavista, Foxi, Is Ammostus, Flumini, Is Pardinas, Sperassiu e Sant'Isidoro. Il veicolo, un minibus diesel da 7 posti arriverà al civico richiesto e accompagnerà i residenti (anche gli abbonati dovranno acquistare il biglietto da 90 minuti) fino alla fermata e viceversa per il viaggio di ritorno. La fase pilota, con orario 8-20, terminerà ad agosto 2026 e permetterà all'azienda di trasporto pubblico locale dell'area metropolitana di Cagliari di raccogliere dati per misurare l'efficienza del servizio e la soddisfazione dei clienti e di valutare l'impiego di mezzi aggiuntivi, in particolare bus elettrici."Auspichiamo che questo servizio diventi strutturale", ha dichiarato l'assessora ai Trasporti del comune di Quartu, Elisabetta Atzori, in occasione della presentazione del nuovo modello di mobilità stamane a...

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