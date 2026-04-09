Dal 13 aprile gli abitanti delle zone periferiche costiere di
Quartu Sant'Elena e Quartucciu potranno prenotare il bus Embracer
del Ctm che li preleverà a domicilio per raggiungere la fermata più
vicina delle linee PF, PQ, 1Q e 2L. Il servizio a chiamata,
sollecitato da tempo dai Comuni e rivolto a un bacino potenziale di
circa 21.000 residenti, potrà essere richiesto il giorno prima per
quello successivo tramite il numero verde 800 259 745, lo stesso
call center di Amico Bus, o tramite un app dedicata. Basterà
dotarsi di un biglietto da 90 minuti (costo 1,30) valido sia per il
servizio a domicilio sia per il viaggio sui mezzi di linea.
La navetta, però, potrà raggiungere solo strade
pubbliche e asfaltate.
"Siamo l'unica città italiana a testare un
modello simile", evidenzia Silvano Angius, direttore del Tpl del
Ctm. L'azienda ha finanziato il progetto con 75.000 euro, fronte di
un investimento complessivo di oltre 235.000 euro, per l'80%
coperti da fondi europei del programma Interregg. Le aree
interessate sono Margine Rosso, Bellavista, Foxi, Is Ammostus,
Flumini, Is Pardinas, Sperassiu e Sant'Isidoro. Il veicolo, un
minibus diesel da 7 posti arriverà al civico richiesto e
accompagnerà i residenti (anche gli abbonati dovranno acquistare il
biglietto da 90 minuti) fino alla fermata e viceversa per il
viaggio di ritorno. La fase pilota, con orario 8-20, terminerà ad
agosto 2026 e permetterà all'azienda di trasporto pubblico locale
dell'area metropolitana di Cagliari di raccogliere dati per
misurare l'efficienza del servizio e la soddisfazione dei clienti e
di valutare l'impiego di mezzi aggiuntivi, in particolare bus
elettrici.
"Auspichiamo che questo servizio diventi
strutturale", ha dichiarato l'assessora ai Trasporti del comune di
Quartu, Elisabetta Atzori, in occasione della presentazione del
nuovo modello di mobilità stamane a...
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