Al via la 5/a edizione del Contamination Lab dell'Università di Sassari - Notizie

Prende il via la 5/a edizione del "Contamination Lab UniSS" (CLab UniSS), il percorso formativo interdisciplinare dell'Università di Sassari, che promuove la cultura dell'innovazione e dell'autoimprenditorialità attraverso il confronto tra studenti e partecipanti.

Le candidature per partecipare al progetto possono essere presentate esclusivamente online entro il 30 aprile 2026, compilando il modulo disponibile nella pagina dedicata sul sito internet dell'Ateneo sassarese.

Possono candidarsi fino a un massimo di 50 partecipanti: studenti e neolaureati dell'Università di Sassari, studenti di altri atenei italiani ed esteri, dottorandi, ricercatori e, in misura residuale, soggetti esterni con competenze coerenti con le finalità del percorso. I gruppi di lavoro saranno composti in modo da garantire l'interdisciplinarità e la valorizzazione delle diverse competenze.

Il percorso, della durata indicativa di cinque mesi, prevede una prima fase di formazione in aula, seguita da momenti di progettazione e sviluppo delle idee in squadre interdisciplinari. Tra le attività principali: sessioni di allenamento alle competenze trasversali, selezione delle migliori idee imprenditoriali, accompagnamento da parte di mentor ed esperti e, infine, la presentazione dei progetti durante l'evento conclusivo.

Durante il CLab UniSS, i partecipanti avranno l'opportunità di sviluppare competenze trasversali fondamentali, come creatività, comunicazione, lavoro in team, pensiero critico e problem solving, insieme a competenze tecnico-manageriali e strategiche utili per la progettazione di iniziative imprenditoriali.

Al termine del percorso, tutti i gruppi presenteranno le proprie idee davanti a una commissione di esperti. I due migliori progetti saranno premiati sulla base dell'innovatività, della qualità del team e del potenziale di sviluppo.



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