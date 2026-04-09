La Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento della
programmazione degli ospedali di comunità in Sardegna, nell'ambito
del riassetto dell'assistenza territoriale previsto dal DM 77 e
finanziato attraverso le risorse del Pnrr - Missione 6 Salute.
Il provvedimento ridefinisce la distribuzione e
il numero dei posti letto nelle strutture intermedie su tutto il
territorio regionale. In particolare, la nuova programmazione punta
a incrementare progressivamente la dotazione di posti letto,
superando i target minimi previsti a livello nazionale e arrivando
fino a 0,3 posti letto ogni mille abitanti, per garantire una
maggiore capacità di presa in carico dei pazienti in fase
post-acuta e di decongestionare gli ospedali per acuti.
Il piano, nell'allegato, individua per ciascun
territorio le sedi operative - spesso all'interno di presidi
ospedalieri esistenti o strutture sanitarie riconvertite - e la
relativa dotazione di posti letto. La distribuzione coinvolge
capillarmente tutta l'isola: nel Nord Sardegna (ASL di Sassari e
Gallura) sono previste strutture a Sassari, Ozieri, Ittiri, Olbia,
La Maddalena e Tempio Pausania; nelle aree interne (Nuoro e
Ogliastra) a Nuoro, Macomer, Sorgono e Lanusei; nel Centro-Ovest
(Oristano e Medio Campidano) a Ghilarza, Bosa e San Gavino; nel Sud
(Sulcis Iglesiente e Cagliari) a Iglesias, Cagliari, Muravera e
Isili.
Il modello prevede sia il riutilizzo di
strutture già esistenti - come gli ospedali Binaghi e Marino a
Cagliari o il San Camillo a Sassari - sia l'attivazione o il
completamento di nuove sedi, alcune delle quali ancora da
finanziare, garantendo così una copertura omogenea e prossima ai
cittadini anche nelle aree interne e più disagiate. Nel complesso,
la programmazione definisce una rete territoriale strutturata di
posti letto di assistenza intermedia distribuiti sull'intero
territorio regionale, con l'obiettivo di rafforzare la presa in
carico post-acuta e ridurre la pressione sugli ospedali per...
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