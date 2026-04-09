Nel Medio Campidano non si abbassa la serranda. In un territorio
segnato da spopolamento e fragilità economiche, a tenere accese le
luci dei centri urbani sono i negozi di vicinato, veri e propri
presìdi sociali prima ancora che economici. È da qui che passa la
tenuta del territorio, tra imprese familiari, relazioni quotidiane
e servizi essenziali per le comunità locali.
A tracciare il quadro è Confcommercio Sud
Sardegna attraverso l'analisi dei dati della Camera di Commercio di
Cagliari Oristano, che evidenziano una realtà fatta di resilienza e
radicamento. Sono 12.725 le localizzazioni complessive nel
territorio, con il commercio che si conferma uno dei pilastri
fondamentali dell'economia locale: 3.204 attività registrate e
2.942 imprese attive, nonostante una lieve flessione dell'1%.
"Il negozio di vicinato non è solo un'attività
economica - sottolinea Alessandro Piu, dirigente e componente
direttivo Medio Campidano - ma un presidio di sicurezza, socialità
e dignità. Se oggi il Medio Campidano resiste, è grazie a quegli
imprenditori che ogni giorno alzano la serranda".
Un tessuto produttivo fatto soprattutto di
piccole imprese e realtà familiari: ben 1.529 sono imprese
individuali, segno di un legame profondo con il
territorio.Nonostante le difficoltà, il comparto continua a reggere
anche sul fronte demografico: a fronte di 9 nuove iscrizioni, le
cessazioni sono state 20, con un saldo negativo contenuto che
testimonia una capacità di tenuta superiore alle aspettative in un
contesto complesso.
Dopo la pandemia, inoltre, il commercio locale
ha saputo evolversi, puntando su qualità, fiducia e rapporto
diretto con il cliente. "Gli esercenti si sono riorganizzati -
prosegue Piu - offrendo un'alternativa concreta alla grande
distribuzione, valorizzando prodotti e identità locali".
Il settore si conferma anche motore di
inclusione e opportunità: l'imprenditoria femminile raggiunge il
25,8%, ben al...
Leggi tutto su Ansa Sardegna