Cagliari

L’annuncio della presidente Alessandra Todde

È stato convocato per martedì 9 aprile, alle 10.30, il nuovo Consiglio regionale, nell’aula di via Roma, a Cagliari. Ad annunciarlo la presidente Alessandra Todde.

La governatrice, che in questi giorni si sta confrontando con i partiti del campo largo per trovare la quadra sulla nuova Giunta, ha ribadito la volontà di avere l’esecutivo al completo già per la prima convocazione del Consiglio.

Todde è stata proclamata presidente della Regione Sardegna il 20 marzo, quasi un mese dopo le elezioni.

Lunedì scorso è avvenuto il passaggio di consegne, a Villa Devoto, con l’uscente Christian Solinas.

Nel nuovo Consiglio regionale troveranno posto sette oristanesi. Sono Antonio Solinas (Pd), Alessandro Solinas (M5S), Peppino Canu (Sinistra Futura), Salvatore Cau (Orizzonte Comune) e Diego Loi (Alleanza Verdi e Sinistra) per la maggioranza e Alfonso Marras (Psd’Az) ed Emanuele Cera (FdI) per la minoranza.

Nel corso della prima riunione della XVII legislatura, il Consiglio sarà chiamato, innanzitutto, a costituire l’Ufficio di Presidenza provvisorio. Sono poi previsti le comunicazioni del presidente provvisorio del Consiglio regionale e il giuramento dei consiglieri. Sarà quindi la volta delle