I membri della famiglia Moratti vendono la Saras agli olandesi della Vitol

I membri della famiglia Moratti hanno stipulato un accordo relativo alla vendita di circa il 35% di Saras all'olandese Vitol.

In base all'intesa la Famiglia Moratti si è impegnata a cedere a Vitol azioni di Saras S.p.A, che rappresentano circa il 35% del capitale azionario, ad un prezzo pari a 1,75 euro per azione.

"Il completamento dell'operazione - si legge in una nota - è esclusivamente subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie.

Al completamento dell'operazione, l'intera partecipazione detenuta dalla Famiglia Moratti in Saras sarà trasferita a Vitol. L'operazione determinerà l'insorgere di un obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul capitale azionario di Saras, che - si spiega - sarà promossa da Vitol allo stesso prezzo per azione, ovvero al prezzo rettificato in caso di distribuzione di un dividendo prima del completamento dell'operazione". "L'obiettivo dell'Opa -prosegue la nota - è ottenere la revoca delle azioni ordinarie di Saras dalla quotazione e dalle negoziazioni su Euronext Milan, che potrà essere conseguita anche attraverso una fusione in presenza delle relative condizioni. Il prezzo di 1,75 euro per azione implica una capitalizzazione di Saras circa 1,7 miliardi di euro".

Fonte: Ansa Sardegna

