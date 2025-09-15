"I farmaci non sono caramelle". Al via la campagna europea per un uso responsabile dei medicinali da banco

(Adnkronos) - "I farmaci non sono caramelle". Nella foto un distributore rosa e all'apparenza innocuo, di quelli che dispensano dolcetti per bambini. Al suo interno tante capsule colorate. E' l'immagine d'impatto scelta per la nuova campagna di comunicazione con cui le autorità regolatorie europee, tra cui l'Agenzia italiana del farmaco Aifa, puntano a sensibilizzare i cittadini europei sull'importanza di un utilizzo corretto dei medicinali da banco (Over The Counter - Otc). Il messaggio: "Leggi il foglio illustrativo, segui le indicazioni, usa i farmaci (da banco) in modo responsabile". La campagna, spiegano dall'Aifa, si rivolge a tutti coloro che utilizzano occasionalmente farmaci da banco, come antidolorifici, spray nasali, antiacidi o sciroppi per la tosse.

Medicinali che possono essere acquistati senza prescrizione medica in farmacia, in parafarmacia o al supermercato, indicati per il trattamento di lievi disturbi come il dolore, la febbre o il raffreddore. Tuttavia, avvertono gli enti regolatori europei, "nessun farmaco è privo di rischi". Un uso scorretto può causare "spiacevoli effetti indesiderati o addirittura dipendenza". Ecco perché "è fondamentale, proprio come con qualsiasi farmaco, leggere attentamente il foglio illustrativo" e seguire le indicazioni.

I farmaci da banco, sottolinea il presidente dell'Aifa Robert Nisticò, "sono importanti per prendersi cura della propria salute e infatti sono largamente utilizzati dai cittadini, ma devono essere usati sempre in modo responsabile. Ognuno di noi deve essere consapevole che non sono caramelle: si tratta comunque di medicinali con un rapporto beneficio-rischio, così come i farmaci con obbligo di prescrizione medica. Prima di assumere qualsiasi medicinale da banco, è importante controllare sempre la confezione e il foglio illustrativo, per verificare come assumerlo correttamente e per quanto tempo. In caso di dubbi, va richiesto il parere di un professionista sanitario, rivolgendosi subito al medico se non si sta meglio o si manifestano effetti indesiderati gravi. Proteggiamo la nostra salute insieme".

Poiché l'uso dei farmaci da banco supera i confini nazionali, i Paesi europei hanno unito le forze per lanciare la campagna, che ricorda i passaggi essenziali per un utilizzo più sicuro di questi medicinali: leggere il foglio illustrativo, rispettare la durata massima di utilizzo raccomandata e consultare un medico se i sintomi persistono.

'I farmaci non sono caramelle' è la prima campagna congiunta lanciata dall'Heads of Medicines Agencies (Hma), la rete dei capi delle Agenzie europee dei medicinali, che lavora a stretto contatto con l'Ema (Agenzia europea del farmaco) e con la Commissione Europea per garantire la sicurezza, la qualità e l'efficacia dei farmaci. I materiali della campagna, informa l'Aifa, sono disponibili sui canali social dell'ente regolatorio nazionale (Facebook, Instagram, LinkedIn, Bluesky e YouTube).

