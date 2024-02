Oristano

Lo ha annunciato il ministro Salvini: “Non può essere la Cenerentola in Sardegna”

Un tavolo di lavoro per discutere sul futuro del porto di Oristano – Santa Giusta, tra un mese al Ministero delle Infrastrutture con il Cda del Consorzio provinciale industriale e l’Autorità del Sistema portuale della Sardegna.

Lo ha annunciato il ministro Matteo Salvini durante l’incontro a Oristano con gli i responsabili delle industrie locali e gli operatori dell’area industriale.

“Il porto di Oristano ha grandi potenzialità ma ha necessità di risorse e di infrastrutture”, ha detto Salvini, “non può essere la cenerentola dei porti sardi”.

“Ho visto i progetti in atto e quelli che avete predisposto e per questo motivo vi prometto che entro il mese di marzo convocherò un tavolo di lavoro per discutere anche sulla realizzazione delle strutture necessarie. Il livello della manutenzione e della illuminazione che mi mostrato”, ha aggiunto Matteo Salvini, “è decisamente inaccettabile nel 2024. Occorre provvedere e se ci sono ipotesi di sviluppo che portano il lavoro, bisognosa assolutamente investirci”.

