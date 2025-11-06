Contro la guerra ibrida, Belgio e Germania rafforzano le 'difese anti-droni' e pianificano le prossime mosse contro le incursioni sempre più frequenti nei cieli europei.

Il Belgio fa il punto, le tre direttive

In Belgio, il Consiglio di Sicurezza nazionale è stato convocato con urgenza a seguito dell'ultima intrusione nell'area dell'aeroporto di Bruxelles e di quello di Liegi martedì sera, con conseguente annullamento - solo ieri - di 54 voli. La riunione di questa mattina - che si è protratta per oltre due ore - è stata voluta dal ministro dell'Interno, per analizzare la minaccia e organizzare una risposta coordinata e nazionale a intrusioni che durano da settimane e che hanno interessato anche campi e basi militari .

Per l'intelligence, non ci sono dubbi sul fatto dietro queste intrusioni si nasconda un 'attore statale'. Fanno parte del Consiglio il premier e i suoi vice, diversi ministri (Giustizia, Difesa, Interni, Esteri), i capi della Polizia federale, dei servizi di intelligence, il Procuratore federale.

Al termine del Consiglio, i ministri interessati hanno dichiarato di voler lavorare lungo tre direttive: rilevamento droni, identificazione dei droni e attuazione di procedure per rispondere ai sorvoli vietati. Per quanto riguarda il rilevamento dei droni, una prima misura concreta sarà messa in campo con il supporto del Ministero della Difesa e della base aerea di Beauvechain: l'organizzazione di un centro nazionale di sorveglianza aerea, riporta Rtbf. Théo Francken, Ministro Federale della Difesa ha annunciato che questo centro sarà operativo dal 1° gennaio 2026.

La Germania e le 'minacce ibride'

In Germania il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha presieduto ieri la prima riunione del Consiglio di sicurezza nazionale, organo di recente creazione in Germania, e le "minacce ibride" della Russia sono state in cima all'agenda. Berlino ha più volte accusato Mosca di scatenare una guerra "ibrida", cioè in gran parte non convenzionale, che potrebbe includere atti di sabotaggio e campagne di disinformazione. "L'incontro si è concentrato sull'adozione di un piano d'azione interministeriale per contrastare le minacce ibride", ha detto il portavoce di Merz Stefan Kornelius in una dichiarazione.

Il piano include misure nei settori dello spionaggio e della protezione delle infrastrutture critiche, ha affermato. "Questa è la risposta del governo alla moltiplicazione e all'intensificazione delle minacce ibride contro la Germania, in particolare dalla Russia", ha aggiunto Kornelius. Negli ultimi mesi in Germania sono stati rilevati sorvoli di droni su aeroporti e siti militari sensibili.

A livello regionale inoltre, la minaccia rappresentata dai droni e dalla guerra ibrida sarà al centro domani di una riunione tra rappresentanti dei Laender della Germania settentrionale che intendono unirsi in uno sforzo congiunto di difesa. I ministri dell'Interno degli stati costieri della Germania settentrionale intendono sviluppare capacità di difesa anti-droni condivise "alla luce dell'aumento a livello nazionale dei sorvoli", hanno fatto sapere le autorità di Amburgo. I rappresentanti degli stati tedeschi che si affacciano sul Mar Baltico e sul Mare del Nord – Amburgo, Brema, Schleswig-Holstein, Bassa Sassonia e Meclemburgo-Pomerania Anteriore - si incontreranno domani. È prevista la partecipazione anche di funzionari della sicurezza, ricercatori esperti di droni e rappresentanti dell'industria.