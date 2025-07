Gp Silverstone, oggi le qualifiche: orario e dove vederle (anche in chiaro)

(Adnkronos) - La Formula 1 torna in pista con il Gp di Silverstone. Oggi, sabato 5 luglio, spazio a terza sessione di prove libere e qualifiche del Gp di Gran Bretagna. Nella prima sessione del venerdì ottimi segnali dalle Ferrari (Hamilton davanti a tutti con il miglior tempo), nella seconda scatto di Norris (il più veloce davanti a Leclerc e al britannico della Rossa). Ecco il programma degli appuntamenti di oggi e dove vederli in tv e streaming.

Oggi, sabato 5 luglio, spazio a terza sessione di prove libere e qualifiche del Gp di Silverstone. Ecco gli orari:

Ore 12.30 F1 – Prove Libere 3

Ore 16 F1 - Qualifiche

Tutti gli appuntamenti del Gp di Silverstone saranno trasmessi in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. La gara, in programma domenica 6 luglio, sarà visibile anche in chiaro su TV8. Le qualifiche di sabato alle 18:30, la gara di domenica alle 19. Il weekend di Formula 1 si potrà seguire in streaming anche sull'app Sky Go e su NOW.

Sarda News - Notizie in Sardegna

