Ferrovie, disagi su Salerno-Reggio Calabria: ritardi e treni soppressi

(Adnkronos) - Disagi, con circolazione bloccata, ritardi e treni soppressi sulla direttrice ferroviaria Salerno Reggio Calabria. I problemi sono registrati - spiega Rfi - in prossimità di Capo Bonifati per un inconveniente tecnico alla linea elettrica di alimentazione a seguito del passaggio di un treno. Rfi riferisce che è in corso l’intervento dei tecnici e la riprogrammazione dell’offerta ferroviaria.

