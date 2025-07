Tour de France 2025, oggi la prima tappa: orario, percorso e dove vederla (in chiaro)

(Adnkronos) - Via al Tour de France 2025. Oggi, sabato 5 luglio, inizia l'edizione 112 della Grande Boucle. Nella prima tappa, da Lilla a Lilla, i ciclisti affronteranno un anello da 184,9 chilometri, senza difficoltà di altimetria. Partirà così l'assalto alla corona di Tadej Pogacar, vincitore l'anno scorso. Ecco il percorso della prima frazione e dove vedere la Corsa in tv e streaming.

Da Lilla a Lilla, il percorso della prima tappa del Tour de France presenta 1150 metri di dislivello positivo. Dopo un inizio soft, il gruppo affronterà la Côte de Notre-Dame-de-Lorette per un km (7,6%), primo Gran premio della Montagna di questa edizione. Primo traguardo volante al chilometro 87,5, in località La Motte-au-Bois (Morbecque), senza secondi di abbuono. Nella seconda metà di gara ci saranno gli altri due Gpm della prima frazione: Mont Cassel (1,9 km, 3,5%) e Mont Noir (1,3 km, 6,4%). Poi, altri 45 chilometri sostanzialmente pianeggianti fino all'arrivo.

Il Tour de France 2025 sarà visibile in diretta (in chiaro) su Rai 2, con il collegamento previsto - a seconda delle tappe - tra le 14 e le 15. Frazioni complete disponibili in diretta su Discovery+. Eurosport visibile su Tim Vision, Dazn e Amazon Prime Video.

