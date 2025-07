Wimbledon, oggi non solo Sinner: il sabato degli italiani e di Djokovic - Diretta

(Adnkronos) - Aprono Flavio Cobolli e Elisabetta Cocciaretto, poi tocca a Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Oggi 5 luglio a Wimbledon italiani protagonisti nei match del terzo turno, nel programma che comprende anche l'impegno del serbo Novak Djokovic.

Wimbledon 2025 è trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis sono visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi

