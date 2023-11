Gli ingegneri clinici del comparto sanità a convegno a Sassari - Notizie

La costante evoluzione delle apparecchiature biomediche richiede un approccio sempre più innovativo per la gestione e per la manutenzione. In questo contesto, la sezione sarda dell'Associazione italiana ingegneri clinici (Aiic), con il patrocinio anche dell'Aou di...

Fonte: Ansa Sardegna