Oristano

Si rinnovano celebrazioni e antichi rituali. Grandi falò anche per San Sebastiano

Anche l’Oristanese si prepara a celebrare il rito secolare del fuoco di Sant’Antonio e onorare il santo protettore degli agricoltori – che con il suo maialino rubò dagli inferi una scintilla e donò la luce e il calore sulla terra. Un rituale che in Sardegna segna l’inizio del Carnevale.

La sera tra il 16 e il 17 gennaio diversi fuochi arderanno nei centri della provincia, con la prima uscita delle maschere tradizionali.

A Samugheo la cerimonia comincia alle 17, con i vespri solenni in chiesa, celebrati da don Diego Tendas. L’accensione del falò, organizzata dal Comitato di Sant’Antonio e preceduta dalla benedizione del parroco, è prevista per le 18, nella piazza davanti alla chiesa. È qui che – girando attorno al fuoco – faranno la loro prima apparizione i mamutzones di Samugheo, la maschera tradizionale del paese del Mandrolisai, che affonda le sue origini nella cultura agropastorale. Alle 20 si torna in chiesa per il rosario cantato in sardo. Il comitato organizza il veglione, con la cena, alla quale segue l’invito per tutto il paese e i balli sardi.