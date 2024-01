San Vero Milis

Diverse iniziative in programma per ricordare e omaggiare le vittime di uno dei periodi più bui

San Vero Milis anche quest’anno celebra i Giorni della Memoria. Si comincia domani, martedì 16 gennaio, con la cerimonia in ricordo dell’esplosione di un residuato bellico che il 16 gennaio del 1946 provocò nel paese numerose vittime tra adulti e bambini. La cerimonia si svolgerà alle 11, presso il Monumento in Via Diaz.

Seguirà un omaggio alla memoria del Giudice Cosimo Orrù, nella casa di famiglia, in Via Eleonora d’Arborea.

L’iniziativa si concluderà in Aula Consiliare, con la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana e dello Statuto della Regione Sardegna ai ragazzi delle prime classi della scuola secondaria di primo grado di San Vero Milis e l’apertura della mostra “Un muro si leva tra me e il Mondo”.

I Giorni della Memoria a San Vero Milis proseguiranno il 22 gennaio con lo spettacolo teatrale “Storia di un uomo magro”, a cura di Paolo Floris. L’appuntamento è per le 19, nel giardino del museo.

Il 27 gennaio, Giornata internazionale in memoria delle vittime dell’Olocausto, la giornata si aprirà alle 11, in Aula consiliare, con un incontro con le scolaresche dal titolo “Deportati sardi del trasporto 81”. L’iniziativa darà curata da Alberto Bochetta. Il pomeriggio, dalle 18, protagonista la musica classica, con l’esibizione degli allievi della Scuola civica di musica e le letture a cura di Rita Atzeri.

In occasione de “I Giorni della Memoria” nella biblioteca del paese saranno allestite e visitabili le mostre “Cosimo Orrù, Medaglia d’oro della Resistenza” e “Gli internati Militari Sanveresi”.