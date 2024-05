Oristano

Chiesti ristori, ma anche un sostegno per affrontare i cambiamenti climatici

Dopo le grandinate di oggi la Coldiretti di Oristano lancia un nuovo allarme.

“Gli eventi estremi continuano a flagellare la Sardegna”, fanno sapere dall’organizzazione agricola. “Dopo la siccità che sta colpendo tutta la fascia Sud e Orientale dell’Isola, anche l’Oristanese deve fare i conti con le calamità naturali”.

La perturbazione che sta imperversando in alcune aree della regione si è abbattuta in modo violento nelle aree agricole del territorio di Oristano causando gravi danni alle colture in pieno campo, ai frutteti e, in particolare, ai vigneti letteralmente devastati dalla grandinata abbattuta nella giornata.

Tra le zone più colpite, secondo quanto riferito da Coldiretti, quella di Cuglieri, Allai, Riola, Nurachi, Baratili San Pietro, Ollastra e questa mattina anche Santu Lussurgiu e Villaurbana.

“Siamo profondamente preoccupati per le ondate di maltempo che si stanno abbattendo sull’isola e sul nostro territorio – dicono Paolo Corrias ed Emanuele Spanó, presidente e direttore di Coldiretti Oristano – È già in corso la stima dei danni che potranno essere definiti meglio nelle prossime ore ma emergono chiaramente i gravi impatti che questi fenomeni