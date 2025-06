(Adnkronos) - Frederic Massara sarà, con ogni probabilità, il nuovo direttore sportivo della Roma. In attesa della firma e del conseguente comunicato ufficiale del club giallorosso, il dirigente si prepara a tornare nella Capitale dopo le esperienze al Milan e al Rennes per sostituire Florent Ghisolfi. A quanto appreso dall'Adnkronos infatti, le strade con il ds francese si separeranno con una risoluzione consensuale del contratto, chiudendo così l'esperienza di Ghisolfi alla Roma, iniziata solamente un anno fa. A pesare sono alcune scelte sul mercato rivelatosi sfortunate così come il caos in panchina dell'ultima stagione. Ma chi è il suo sostituto, Frederic Massara?

Frederic Massara è nato a Torino nel 1968 e ha iniziato da calciatore, di ruolo attaccante, proprio con i granata. Dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, si aggregò nella prima squadra del Toro nella stagione 1986/87, ma senza mai riuscire a esordire in Serie A. La sua carriera si sviluppò con un lungo girovagare che lo portò in ogni regione d'Italia, vestendo le maglie, tra le altre, di Fidelis Andria, Pescara, Palermo e Arezzo. Dopo il suo ritiro iniziò una breve parentesi da allenatore, in cui ricoprì il ruolo di vice a Benevento e Pescara, prima di passare alla scrivania.

La sua carriera da dirigente si legò a quella di Walter Sabatini. Fu lui a portarlo nel 2011 alla Roma come collaboratore e nel tempo assunse ruoli sempre più importanti nella gestione dell'area tecnica giallorossa, diventando direttore sportivo nel 2016. Tre anni dopo terminò la sua esperienza nella Capitale e iniziò quella al Milan, dove affiancò Paolo Maldini e riuscì a vincere nel 2021/22 l'ultimo scudetto rossonero.

Nel 2023 lasciò il Milan, insieme all'ex difensore, per dissidi con la nuova proprietà americana e volò in Francia, ma l'esperienza al Rennes non fu molto fortunata. Ora il ritorno a Roma, al posto di Ghisolfi, dove tutto è cominciato.