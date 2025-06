(Adnkronos) - "La scelta di una frase del Gattopardo alla maturità dimostra l'attualità del romanzo, che è una delle opere più immortali della nostra letteratura non soltanto italiana, ma mondiale". E' quanto ha detto all'Adnkronos Nicoletta Lanza Tomasi, diventata nuora di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, autore del Gattopardo, quando ha sposato il figlio adottivo Gioacchino Lanza Tomasi. La traccia A della prima prova di italiano, proposta dal ministero dell'Istruzione e del Merito come una delle sette possibili scelte dei maturandi, riguarda la visita di Angelica, fidanzata di Tancredi, alla famiglia dei principi di Salina. "È una scelta abbastanza originale, perché in genere viene citato il meraviglioso capitolo dell'incontro con Chevalley", ha commentato Nicoletta Lanza Tomasi. L'episodio, "è molto significativo - ha continuato - perché è il segno della fine di un'era e dell'inizio di un'altra, che è proprio il senso del Gattopardo. L'accettazione di Angelica nella famiglia del Principe segna la fine di tutto e l'inizio di tutto".

"Quest'anno il Gattopardo ha riscosso nuovamente un grande interesse grazie alla serie Netflix. In concomitanza, - ha aggiunto - ci sono state le celebrazioni della Feltrinelli per i 70 anni del romanzo e quindi se ne è parlato moltissimo. Anche la riedizione con la nuova la copertina ha contribuito a riportare il romanzo al centro dell'interesse pubblico. Il Gattopardo continuerà a essere amato per sempre".

Giuseppe Tomasi di Lampedusa, secondo Nicoletta Lanza Tomasi, "avrebbe apprezzato la scelta, perché riguarda anche l'accettazione di una classe sociale meno abbiente nella famiglia aristocratica. L'uomo nuovo che avanza, ovvero 'l'uomo nuovo come dev'essere, è peccato però che debba essere così', come diceva Don Fabrizio, il principe di Salina, riferendosi a Don Calogero Sedara. L'accettazione di Angelica è l'accettazione di questa realtà, della mescolanza di classi sociali che segna poi il declino dell'aristocrazia".