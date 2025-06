(Adnkronos) - Riccardo Maccioni, giornalista del quotidiano 'Avvenire', è stato protagonista con un suo testo sul 'Rispetto' di una delle tracce dell'esame di maturità."Sono molto stupito. Innanzitutto onorato che un mio testo sia stato scelto" ha detto all'Adnkronos. "La cosa che più mi colpisce è vedere chi sono gli altri autori delle tracce della maturità, in particolar modo l'idea di essere 'compagno di viaggio' di Pasolini mi fa sentire onoratissimo: io piccolo piccolo vicino a questo gigante assoluto".

"'Rispetto' è un parola importante, è una parola che, secondo me, invita a costruire. Perché il rispetto implica sempre una relazione, vuol dire considerare l'altro come persona, vuol dire guardarlo negli occhi se è vicino a te - continua Maccioni - vuol dire, nel caso del nostro mestiere ricordarsi, che dietro ogni parola, ogni storia, ogni episodio che raccontiamo ci sono sempre delle persone e questo penso che sia il valore più importante. Credo che 'rispetto' sia un elemento che contribuisce a costruire l'umanità e credo sia il valore di cui in questo momento abbiamo maggiormente bisogno".

"Il ministro Valditara è tornato spesso su questi concetti, effettivamente credo che sia un tema che sta molto a cuore al ministro e spero stia a cuore anche ai ragazzi, ai genitori e agli educatori", conclude Maccioni.