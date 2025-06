(Adnkronos) - Cristiano Ronaldo e una dedica per... Donald Trump. Il presidente della Consiglio Europeo, il portoghese Antonio Costa, in occasione del G7 andato in scena in Canada ha consegnato al Presidente degli Stati Uniti una maglia del capitano della nazionale lusitana. Trump ha accolto con favore il regalo, posando con il numero 7 di Ronaldo, che sul retro della propria divisa ha voluto lasciare una dedica speciale e particolarmente significativa.

"To President Donald J. Trump. Playing for Peace", ovvero "Al Presidente Donald J. Trump. Giocando per la Pace". Questo il messaggio che Ronaldo ha voluto consegnare al leader repubblicano, che proprio in queste ore sta valutando la possibilità di entrare in guerra al fianco di Israele nel conflitto contro l'Iran. Il tutto è stato pubblicato sui profili social di Antonio Costa, che ha postato le foto scrivendo: "Giocare per la pace. Come una squadra", in un messaggio che sembra andare molto oltre lo sport.