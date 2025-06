(Adnkronos) - Giada Giovanelli e Francesco Branco diventeranno presto genitori. La coppia, che ha partecipato a Temptation Island nel 2018, ha annunciato la notizia con un video pubblicato sui social a corredo di una didascalia in cui la giovane ha raccontato di aver avuto un aborto spontaneo, lo stesso giorno in cui 4 anni dopo ha scoperto di essere in dolce attesa, il 16 marzo.

“Ci sono notizie che non sai come dire. Perché non erano previste, perché ti hanno colto di sorpresa, perché all’inizio neanche tu sapevi come sentirti. Sono incinta”, scrive Giada Giovanelli nel post in cui annuncia la gravidanza.

La coppia, insieme da oltre 10 anni, confessa: “Non era nei nostri piani. Non perché non credessimo nella famiglia ‘tradizionale’. Ma perché, semplicemente, ci sentivamo già completi. Avevamo costruito il nostro piccolo mondo, fatto di sguardi complici, silenzi pieni, viaggi pazzi e due code scodinzolanti che ci danno gioia e amore puro. Sai quando trovi quell’equilibrio raro, perfetto, quasi sacro? Noi eravamo lì. Non mancava niente”.

Poi, il test di gravidanza: “Poi la vita ha fatto irruzione, com’è solita fare. Senza avvisare, senza chiedere. All’inizio lo shock, il timore, mille domande, i pianti e il sentirsi sbagliati. Ma poi abbiamo notato una cosa. Un segno, Uno di quelli che non puoi ignorare”.

Giada racconta che il 16 marzo del 2021 aveva avuto un aborto spontaneo. Ed esattamente quattro anni dopo, il 16 marzo 2025 ha scoperto di essere in dolce attesa: "La stessa data. Una fine, e ora un inizio. Non ho mai creduto al caso. Ho sempre pensato che ogni cosa arrivi per un motivo, anche se a volte facciamo fatica a capirlo subito".

"Ecografia dopo ecografia, quello che ci spaventava ha cominciato ad emozionarci. Ecografia dopo ecografia, abbiamo cominciato a vedere le cose da un’altra prospettiva. E adesso, con amore, fiducia e un po’ di timore (che è il fratello gemello dell’amore), ci lasciamo attraversare da questa nuova vita", ha aggiunto con grande emozione.

La paura ha lasciato spazio alla gioia: "Non era previsto. Non era cercato. E proprio per questo, ci insegna ogni giorno il valore più puro della gratitudine: accogliere ciò che arriva, e dire grazie anche quando tremi", ha concluso.