Francia, droni sorvolano base con sottomarini nucleari Ile Longue a Brest
Cinque droni non identificati hanno sorvolato la base strategica dell'Ile Longue a Brest, in Bretagna, dove sono dispiegati i sottomarini della flotta di deterrenza nucleare francesi. Lo rende noto Rtl.
Il battaglione di fucilieri della marina, a cui è affidata la protezione della base, ha attivato sistemi antidrone.
L'episodio risale alla serata di giovedì ma già nella notte fra il 17 e il 18 era stato denunciato il sorvolo di un drone su Crozon, vicino alla base. La prefettura ha precisato che è prematuro correlare l'episodio a una azione di Mosca.
