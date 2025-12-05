"A 19 anni mi sono innamorato per la prima volta di un ragazzo. È scoppiata una bomba in casa". Con queste parole Vincenzo Schettini si racconta a 'Ciao Maschio', ospite di Nunzia De Girolamo nella puntata che andrà in onda domani, sabato 6 dicembre, alle 17.05 su Rai 1.

Un dialogo sincero e profondo in cui ripercorre gli anni in cui non riusciva a essere pienamente se stesso. "Quando sono cresciuto vedevo tutti gli amici, i miei compagni fidanzarsi con le ragazze e io dicevo: lo devo fare pure io. La sentivo come una forzatura. Era un periodo in cui non si parlava di omosessualità, non se ne parlava a scuola, in famiglia, tra gli amici. Io cercavo di imitare gli altri, ma indossavo una maschera", racconta Schettini. Il punto di svolta arriva a 19 anni, quando si innamora per la prima volta di un ragazzo. "Ho pensato: a chi lo dico? Ai miei genitori. Ho creduto che potessero comprendere, ma non erano preparati. È scoppiata una bomba a casa".

Il racconto si fa ancora più personale quando ricorda il ruolo del fratello: "Mio fratello era più piccolo di me, io 19, lui 15, e abbiamo dovuto poi rimettere insieme i pezzi. Mi sono pentito quella sera di essermi aperto. Ma attenzione: loro non hanno mai smesso di volermi bene. Solo che erano anni in cui non si parlava di tante cose".

Schettini ricorda un episodio avvenuto 25 anni fa, dopo quella 'bomba familiare': "Eravamo a Madrid con mio fratello, con la sua famiglia e con mio marito Francesco. Prima di spegnere la candelina dei suoi 70 anni, papà ha detto 'Dobbiamo fermarci. Devo chiedere scusa a Vincenzo'. Mi ha guardato negli occhi e ha detto 'Non ero pronto. Non ero pronto a quello che ci avresti detto. Non ero pronto alla tua vita. Poi piano piano mi sono informato. Anche Francesco tuo fratello mi è stato d’aiuto. Ti chiedo scusa'. Si sono messi a piangere tutti. Mi sono commosso anch’io".