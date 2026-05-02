Lando Norris in pista

(Adnkronos) - La Formula 1 in pista oggi a Miami per la gara Sprint alle 18 italiane di sabato 2 maggio e per le qualifiche che alle 22 decideranno - in diretta tv e streaming - la griglia di partenza in vista del Gp in programma domani, domenica 3 maggio. Nella Sprint, in pole position scatta Lando Norris: il britannico, campione del mondo in carica, va a caccia del primo acuto con una McLaren aggiornata. Accanto a lui, in prima fila, la Mercedes di Kimi Antonelli, leader del Mondiale 2026 dopo i primi 3 appuntamenti. La Ferrari insegue dalla quarta posizione con Charles Leclerc e dalla settima con Lewis Hamilton. 

Prima fila:  

1. Lando Norris - McLaren 

2. Kimi Antonelli - Mercedes 

Seconda fila:  

3. Oscar Piastri - McLaren 

4. Charles Leclerc - Ferrari 

Terza fila  

5. Max Verstappen - Red Bull 

6. George Russell - Mercedes 

Quarta fila  

7. Lewis Hamilton Ferrari 

8. Franco Colapinto Alpine 

Quinta fila  

9. Isack Hadjar Red Bull 

10. Pierre Gasly Alpine 

Sesta fila  

11. Gabriel Bortoleto - Audi 

12. Nico Hulkenberg - Audi  

Settima fila  

13. Oliver Bearman - Haas 

14. Alex Albon - Williams 

Ottava fila  

15. Carlos Sainz - Williams 

16. Arvid Lindblad - Racing Bulls 

Nona fila  

17. Liam Lawson - Racing Bulls 

18. Esteban Ocon - Haas 

Decima fila  

19. Sergio Perez - Cadillac 

20. Valtteri Bottas - Cadillac 

Undicesima fila  

21. Fernando Alonso - Aston Martin 

22. Lance Stroll - Aston Martin. 

 

Sabato 2 maggio  

Ore 18 Sprint 

Ore 22 Qualifiche 

Domenica 3 maggio  

Ore 22 Gran Premio 

Gp Miami, dove vederlo 

Tutti gli appuntamenti del Gp di Miami saranno visibili in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su Sky Go e Now. La Sprint e le qualifiche di oggi saranno visibili anche in chiaro su TV8 e Tv8.it. Il Gran Premio saranno visibili anche in chiaro, in differita su Tv8 alle 23.30. 